В пермской школе, где напали на учеников, не работала система видеонаблюдения

В школе № 127 Мотовилихинского района Перми, где произошло нападение на учеников, по предварительным данным, не работала система видеонаблюдения.

Об этом сообщила РИА Новости представитель губернатора Пермского края, не став уточнять подробности.

Издание ProPerm сообщает, что во время происшествия «тревожная кнопка» не была задействована. В ООО «Охранное агентство „Аякс“», с которым у школы заключен контракт на охрану, не стали пояснять, почему их сотрудница не воспользовалась «тревожной кнопкой», и как один из нападавших попал в здание.

По данным источника 59.ru, у нападавшего, ранее учившегося в этой школе, был старый пропуск, которым он и воспользовался.