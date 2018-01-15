После драки в пермской школе заведено дело о покушении на убийство
По факту нападения на учеников в школе № 127 Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц». Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Пермскому краю.
По данным «Интерфакса», количество пострадавших в результате инцидента выросло до 11 человек. Главврач пермской станции скорой помощи рассказал, что с резаными ранами были госпитализированы десять школьников и один учитель.
Утром 15 января в школе произошла драка между двумя учениками с применением ножей. Школьники и педагоги пытались разнять участников конфликта, в результате чего получили ножевые ранения.
Подозреваемые в нападении задержаны и допрашиваются следственными органами. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы из здания.
Как сообщили в местном управлении МВД, конфликт в пермской школе № 127 произошел между учащимся и бывшим учеником. По предварительным данным, один из участников драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере.