«Интерфакс»: в пермской школе произошла драка на ножах между учениками, пострадали девять человек

Интерфакс
06:21, 15 января 2018
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В пермской школе не было нападения, а произошла драка между учениками, в которой оба использовали ножи. Об этом рассказали источники «Интерфакса» и телеграм-канала «Мэш» (связан с «Лайфом»).

Другие учащиеся и учитель попытались разнять дерущихся, в результате чего многие получили ранения. Педагог, как отмечается, был ранен в шею.

В местном Минздраве рассказали, что пострадали девять человек. Двое из них — учительница и школьник 16 лет — находятся в тяжелом состоянии.

Одного из зачинщиков драки, по данным «Мэш», задержали. Источник РИА Новости рассказал о задержании обоих нападавших.

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