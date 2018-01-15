«Интерфакс»: в пермской школе произошла драка на ножах между учениками, пострадали девять человек

Продолжение После драки в пермской школе заведено дело о покушении на убийство

В пермской школе не было нападения, а произошла драка между учениками, в которой оба использовали ножи. Об этом рассказали источники «Интерфакса» и телеграм-канала «Мэш» (связан с «Лайфом»).

Другие учащиеся и учитель попытались разнять дерущихся, в результате чего многие получили ранения. Педагог, как отмечается, был ранен в шею.

В местном Минздраве рассказали, что пострадали девять человек. Двое из них — учительница и школьник 16 лет — находятся в тяжелом состоянии.

Одного из зачинщиков драки, по данным «Мэш», задержали. Источник РИА Новости рассказал о задержании обоих нападавших.