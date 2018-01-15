«Интерфакс»: в пермской школе произошла драка на ножах между учениками, пострадали девять человек
В пермской школе не было нападения, а произошла драка между учениками, в которой оба использовали ножи. Об этом рассказали источники «Интерфакса» и телеграм-канала «Мэш» (связан с «Лайфом»).
Другие учащиеся и учитель попытались разнять дерущихся, в результате чего многие получили ранения. Педагог, как отмечается, был ранен в шею.
В местном Минздраве рассказали, что пострадали девять человек. Двое из них — учительница и школьник 16 лет — находятся в тяжелом состоянии.
Одного из зачинщиков драки, по данным «Мэш», задержали. Источник РИА Новости рассказал о задержании обоих нападавших.
Двое неизвестных в масках напали на школу в Перми. Предположительно пострадали учитель и несколько детей. К месту ЧП выехал губернатор Максим Решетников, работает полицияhttps://t.co/qyar7cYIF6 pic.twitter.com/Kgu0K9dz6l— #говоритмосква (@govoritmsk) January 15, 2018