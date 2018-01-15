В Казани без света остались 96 тысяч человек

Обновление. Казанские энергетики устранили причины аварии. «Сейчас ведутся работы по заявкам потребителей, восстанавливается внутреннее электроснабжение», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в «Сетевой компании».

В двух районах Казани — Приволжском и Советском — во второй половине дня 15 января отключилось электричество. Без света остались 96 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой ГУ МЧС России по Татарстану.

Электричество пропало из-за аварийного отключения кабельной линии на подстанциях «Горки» и «Советская». В казанской энергетической компании «Сетевая компания» сообщили, что на ремонт потребуется около четырех часов.

Из-за отключения света в Казани эвакуировали торговые центры «Горки Парк» и «Южный», сообщает местная интернет-газета «Реальное время». Издание «Казанский репортер» пишет, что в районах аварии плохо работает сотовая связь, наземный общественный транспорт ходит с перебоями. По данным сайта KazanFirst, в Приволжском районе перестали работать светофоры, из-за чего на дорогах образовались пробки.