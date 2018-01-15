Минюст потребовал ликвидировать фонд кампании Навального

Министерство юстиции России обратилось в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании Алексея Навального. Административный иск будет рассмотрен 22 января в Мещанском суде Москвы.

В фонде «Пятое время года» оформлены на работу сотрудники штабов Алексея Навального. Фонд заключает договоры об аренде помещений, о печати листовок и газет, об аренде оборудования для митингов. Кроме того, в фонд поступают пожертвования от сторонников Навального.

Руководит «Пятым временем года» Леонид Волков. В ноябре 2017 года он сообщил о внеплановой проверке, которую устроил в фонде Минюст.

Алексей Навальный в течение 2017 года вел кампанию по выдвижению в президенты России. ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Тогда Навальный заявил, что его избирательные штабы станут штабами «забастовки избирателей». Навальный призвал к бойкоту президентских выборов.