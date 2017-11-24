Минюст объявил о внеплановой проверке фонда кампании Навального

Минюст проведет внеплановую проверку фонда «Пятое время года» — операционного юридического лица кампании Алексея Навального. О проверке сообщил глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, занимающий должность гендиректора «Пятого времени года».

Владимир Путин делает новый смелый ход в своей избирательной кампании.

Мы — встречу в Смоленске, он — уголовное дело. Мы — встречу в Перми, он — внеплановую проверкуhttps://t.co/eeeJKcbOSp — Leonid Volkov (@leonidvolkov) November 24, 2017

Проверка, написал Волков, «заключается в том, что мы должны все бросить и отвезти в Минюст просто-таки пару „Газелей“ разнообразных документов».

В случае «непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме» затребованных документов, говорится в уведомлении о проверке, опубликованном Волковым, фонду грозит штраф. В уведомлении сразу же указано, что протокол об административном нарушении будет составлен в 15:00 29 ноября в здании ГУ Минюста по Москве.

«Смысл всего этого простой: как минимум, вытрясти всю документацию, тем самым парализовав работу юристов и бухгалтерии на месяц, и хорошенько в ней покопаться — как максимум, найти „нарушения“, которые позволят вынести решение о закрытии фонда ПВГ („Пятое время года“), что сделает невозможным само ведение кампании», — подчеркнул Волков.

Через «Пятое время года», напомнил Волков, трудоустроены все сотрудники штабов, оформлены договоры аренды помещений, а также оплачивается печать агитационных материалов и аренда оборудования для проведения акций.