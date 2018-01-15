Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в пермской школе, где 15 человек получили ножевые ранения, произошла «внутренняя поножовщина между учениками». «Это же не нападение на школу извне», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности в школах, пресс-секретарь президента предложил дождаться результатов работы экспертов и «не делать любительских заключений».