«Это внутренняя поножовщина между учениками, это не нападение на школу извне». Песков — о драке в пермской школе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в пермской школе, где 15 человек получили ножевые ранения, произошла «внутренняя поножовщина между учениками». «Это же не нападение на школу извне», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности в школах, пресс-секретарь президента предложил дождаться результатов работы экспертов и «не делать любительских заключений».
Драка в школе № 127 Мотовилихинского района Перми произошла утром 15 января. По официальной версии, в ней участвовали двое 16-летних подростков: один из них — ученик этой школы, другой учился в ней раньше.
В драке пострадали школьники и учительница, они якобы пытались разнять дерущихся. При этом большинство раненых — дети в возрасте 10-12 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.