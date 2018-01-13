Жителям Гавайев разослали ложные уведомления об угрозе ракетного удара. С пометкой «это не учения»

Hawaii 24/7
18:47, 13 января 2018
Надежный источник

Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны уведомления об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия. В сообщении было сказано, что это не учения.

Предупреждение также распространялось по телевидению.

Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители властей заявили, что сообщение было разослано по ошибке. Что послужило причиной ошибки, пока не сообщается.

Сообщается, что представители властей назвали это учениями.

Судя по опубликованным в интернете скриншотам, сообщения были разосланы около 8 утра по местному времени (около 9 вечера мск).

В США выросли опасения возможного ракетного удара из-за обострения отношений с КНДР в 2017 году. В августе Северная Корея объявила о разработке плана ракетного удара по базе США на Гуаме в Тихом Океане.
Через несколько дней после угроз со стороны КНДР две радиостанции на Гуаме посреди ночи по ошибке передали в эфир сигнал тревоги.
В конце 2017 года КНДР объявила об успешном создании своих ядерных сил — в том числе межконтинентальной баллистической ракеты, которая может долететь до любой точки в США.
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