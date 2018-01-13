Жителям Гавайев разослали ложные уведомления об угрозе ракетного удара. С пометкой «это не учения»

Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны уведомления об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия. В сообщении было сказано, что это не учения.

Предупреждение также распространялось по телевидению.

Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители властей заявили, что сообщение было разослано по ошибке. Что послужило причиной ошибки, пока не сообщается.

Сообщается, что представители властей назвали это учениями.

Судя по опубликованным в интернете скриншотам, сообщения были разосланы около 8 утра по местному времени (около 9 вечера мск).

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) January 13, 2018