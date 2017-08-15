На Гуаме радиостанции ночью по ошибке передали в эфир сигнал тревоги. На остров угрожала напасть КНДР
На принадлежащем США острове Гуам, по которому пригрозила нанести удар КНДР, две радиостанции в ночь на 15 августа по ошибке передали сообщение об угрозе нападения.
Сообщение передали христианское радио KTWG и музыкальная станция KSTO после полуночи. Некоторые слушатели затем обратились в полицию.
В управлении гражданской обороны Гуама назвали случившееся «незапланированным тестом» системы оповещения граждан. В ведомстве заявили, что удостоверятся, чтобы подобные ошибки не происходили в дальнейшем.
Гуам — остров в Тихом океане, принадлежащий США. В августе 2017 года во время обострения риторики между США и КНДР Пхеньян пригрозил нанесением предупредительного удара баллистическими ракетами рядом с островом.