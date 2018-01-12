В «Матросской Тишине» на средства одного арестанта отремонтировали целый этаж и построили новый КПП

В московском СИЗО № 1 «Матросская Тишина» целый этаж был отремонтирован на средства обвиняемого в мошенничестве Дионисия Золотова (первое имя — Денис Тумаркин). Об этом заявил его адвокат Иван Миронов.

Золотов предоставил СИЗО все необходимые стройматериалы, за счет которых полностью отремонтированы уже десять камер, а еще десять — готовы на 70%. Помимо этого за счет арестанта в «Матросской Тишине» построили второй пропускной пункт, «о котором давно мечтали все следователи и адвокаты», заметил Миронов.

Контролирующие организации, по словам адвоката, приветствовали инициативу. Он связал скандал вокруг VIP-камер с арестом члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина, обвиненного в мошенничестве. Правозащитник назвал уголовное дело провокацией со стороны Золотова.