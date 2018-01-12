В Думу внесли законопроект, который обяжет призывников являться в военкомат без повестки
В Госдуму внесен законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат. Документ подготовил замглавы Комитета Думы по обороне Андрей Красов.
Повестки, по инициативе Красова, можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте — заказным письмом с уведомлением. В этом случае повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек.
Если отправленная по почте повестка пришла после указанной даты явки в военкомат, призывник должен сам прийти туда в течение трех дней после получения письма.
Призывник, который получил письмо с повесткой, когда призыв уже закончился, должен будет сам явиться в военкомат до того, как начнется следующий призыв. Причем то же самое, согласно тексту документа, должен сделать призывник, который вообще не получал отправленную ему повестку. Как он должен узнать о призыве, не уточняется.
В своем отзыве на законопроект правительство отметило, что обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит закону «О воинской обязанности и военной службе». Несмотря на это правительство поддержало законопроект.
«В отсутствие такой расписки привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тысяч человек)», — сказано в пояснительной записке.