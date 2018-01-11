В кардиодиспансере в Рязани врачи устроили застолье вместо приема пациентов. Руководство диспансера уволили
Двое сотрудников Областного клинического кардиологического диспансера в Рязани уволены после появления видео, на котором врачи отмечают праздник в кабинете за накрытым столом, в то время как пациенты ждут приема в коридоре.
В сообщении, опубликованном областным Минздравом, говорится, что от занимаемых должностей освобождены заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением. Главному врачу кардиодиспансера объявлен выговор.
Имена уволенных сотрудников в сообщении областного Минздрава не указаны. На видео было показано, что врачи собрались в кабинете заведующей отделением Галины Лазаревой.
В связи с публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, по итогам которой установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей.