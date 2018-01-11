В кардиодиспансере в Рязани врачи устроили застолье вместо приема пациентов. Руководство диспансера уволили

Двое сотрудников Областного клинического кардиологического диспансера в Рязани уволены после появления видео, на котором врачи отмечают праздник в кабинете за накрытым столом, в то время как пациенты ждут приема в коридоре.

В сообщении, опубликованном областным Минздравом, говорится, что от занимаемых должностей освобождены заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением. Главному врачу кардиодиспансера объявлен выговор.

Имена уволенных сотрудников в сообщении областного Минздрава не указаны. На видео было показано, что врачи собрались в кабинете заведующей отделением Галины Лазаревой.