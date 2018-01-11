Глава чеченского «Мемориала» заявил, что полицейский подбросил ему в машину наркотики
Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, заявил в суде, что наркотики к нему в машину подбросил сотрудник полиции. Об этом сообщил его адвокат Петр Заикин.
По словам юриста, Титиев написал заявление в СК о возбуждении дела против полицейского. Имени сотрудника МВД он не знает, поскольку тот не представился и не показал удостоверение.
«Видимо, он посчитал, что достаточно того, что он в форме и с автоматом, поэтому представляться не стал», — сказал Петр Заикин.
60-летний правозащитник, глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января в Чечне. В местном управлении МВД заявили, что в его машине нашли 180 граммов вещества «со специфическим запахом марихуаны».
11 января суд арестовал его по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. По этому обвинению ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
В «Мемориале» дело Титиева считают сфабрикованным. «Можно сказать, что это своего рода традиция в Чечне», — сказали «Медузе» в правозащитной организации, напомнив о делах активиста Руслана Кутаева и журналиста Жалауди Гериева, осужденных за наркотики.