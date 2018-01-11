Глава чеченского «Мемориала» заявил, что полицейский подбросил ему в машину наркотики

Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, заявил в суде, что наркотики к нему в машину подбросил сотрудник полиции. Об этом сообщил его адвокат Петр Заикин.

По словам юриста, Титиев написал заявление в СК о возбуждении дела против полицейского. Имени сотрудника МВД он не знает, поскольку тот не представился и не показал удостоверение.

«Видимо, он посчитал, что достаточно того, что он в форме и с автоматом, поэтому представляться не стал», — сказал Петр Заикин.