США призвали власти Чечни освободить главу местного «Мемориала»
Госдепартамент США призвал власти Чечни освободить руководителя местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева, против которого было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.
«Мы призываем власти Чечни немедленно освободить господина Титиева и позволить гражданскому обществу функционировать без притеснений и запугиваний», — сказано в заявлении представителя ведомства Хизер Науэрт.
«Эта новость — последняя из серии сообщений о тревожащих нарушениях прав человека в Чечне. <…> С учетом обоснованного беспокойства за обращение с Титиевым в заключении, мы призываем федеральные власти обеспечить защиту его прав в соответствии с Конституцией и обязательствами России в области прав человека», — заявили в Госдепартаменте.