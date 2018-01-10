США призвали власти Чечни освободить главу местного «Мемориала»

«Мы призываем власти Чечни немедленно освободить господина Титиева и позволить гражданскому обществу функционировать без притеснений и запугиваний», — сказано в заявлении представителя ведомства Хизер Науэрт.

Госдепартамент США призвал власти Чечни освободить руководителя местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева, против которого было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

«Эта новость — последняя из серии сообщений о тревожащих нарушениях прав человека в Чечне. <…> С учетом обоснованного беспокойства за обращение с Титиевым в заключении, мы призываем федеральные власти обеспечить защиту его прав в соответствии с Конституцией и обязательствами России в области прав человека», — заявили в Госдепартаменте.

60-летний правозащитник, руководитель чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 декабря. Позже управление МВД по Чечне сообщило, что у него нашли 180 граммов вещества, похожего на марихуану. По данным СМИ, против него возбуждено дело о хранении наркотиков.

Известно несколько дел о хранении наркотиков, по которым в Чечне были осуждены правозащитники и журналисты. Руслан Кутаев, который провел конференцию к 70-летию депортации чеченцев вопреки запрету местных властей, отсидел почти четыре года за хранение героина. Корреспондент «Кавказского узла» Жалауди Гериев был приговорен в 2016 году к трем годам колонии. Их обоих «Мемориал» признал политзаключенными.

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