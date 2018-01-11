Фильм о допинге в российском спорте номинирован на премию американской Гильдии режиссеров

В интервью Фогелю Родченков подробно рассказывает о масштабной системе применения допинга в российском спорте, в том числе и во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Список номинантов опубликован на сайте гильдии. Фогель выдвигается на соискание этой премии впервые.

Лента «Икар» о допинге в российской олимпийской сборной, снятая Брайаном Фогелем, претендует на премию Гильдии режиссеров США в номинации «лучший документальный фильм».

Заявления Григория Родченкова, который переехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), стали одной из причин проведения повторных расследований в отношении членов олимпийской сборной России.

По итогам этих расследований многие российские спортсмены были дисквалифицированы и лишены медалей Олимпиады в Сочи.

Сборная России из-за обвинений в приеме допинга не допущена до Зимних игр 2018 года в Южной Корее. Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде лишь под нейтральным флагом.

Церемония вручения наград Гильдии режиссеров США пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.