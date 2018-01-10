Закон об иностранных агентах распространят на блогеров, которых финансируют зарубежные власти

РИА Новости
12:48, 10 января 2018
Надежный источник

Закон о СМИ, признанных иностранными агентами, распространят на блогеров, которые получают деньги от зарубежных правительств. Об этом заявил один из соавторов документа, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Если блогер получает деньги от частных лиц, то ему регистрация в качестве иностранного агента не грозит. Такую же позицию высказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, которого цитирует «Интерфакс».

При этом Левин признал, что в предложенном тексте поправок никаких уточнений про источники финансирования нет. Он предположил, что это могут добавить в подзаконные акты, где также возможно пропишут, что ограничения будут вводить только против стран, где притесняют российские СМИ.

Сейчас в Госдуме рассматривается второй законопроект об иностранных агентах. Он позволит наделять этим статусом не только организации, но и обычных людей, если те распространяют информацию и получают деньги из любых зарубежных источников.
Первый закон об иностранных агентах был принят в конце 2017 года в ответ на присвоение такого статуса в США российскому каналу RT. В России иностранными агентами уже признали девять СМИ, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».

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