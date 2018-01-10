Закон об иностранных агентах распространят на блогеров, которых финансируют зарубежные власти

Закон о СМИ, признанных иностранными агентами, распространят на блогеров, которые получают деньги от зарубежных правительств. Об этом заявил один из соавторов документа, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Если блогер получает деньги от частных лиц, то ему регистрация в качестве иностранного агента не грозит. Такую же позицию высказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, которого цитирует «Интерфакс».

При этом Левин признал, что в предложенном тексте поправок никаких уточнений про источники финансирования нет. Он предположил, что это могут добавить в подзаконные акты, где также возможно пропишут, что ограничения будут вводить только против стран, где притесняют российские СМИ.