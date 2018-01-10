Создатель «концлагеря» для мигрантов решил бороться за пост сенатора США

В телефонном интервью The New York Times бывший шериф, которому в июне 2016 года исполнилось 85 лет, заявил, что возраст не помешает ему работать сенатором.

«До недавнего времени я носил пистолет и значок, так что возраст ничего не значит. У меня есть жизненный опыт и здравый смысл, которые я использовал во благо жителей Аризоны», — сказал он (англ.яз.).

Джо Арпайо был шерифом округа Марикопа с 1993 по 2016 годы. На посту шерифа он использовал жесткие меры для борьбы с нелегальной миграцией. В том числе, шериф и его подчиненные задерживали мигрантов из стран Латинской Америки, не имевших разрешения на пребывание в США, и помещали их в палаточный лагерь, который Арпайо называл «концентрационным».

Методы Арпайо, который называл себя «самым суровым шерифом», суд в 2011 году признал незаконными. Несмотря на это решение шериф продолжил задерживать мигрантов, и его обвинили в неуважении решения суда. Арпайо грозило тюремное заключение сроком до 6 месяцев, но Дональд Трамп, занявший в 2017 году пост президента США, его помиловал.

Арпайо в 2016 году проиграл выборы шерифа округа Марикопа кандидату-демократу.