Создатель «концлагеря» для мигрантов решил бороться за пост сенатора США
Бывший шериф округа Марикопа в Аризоне Джо Арпайо, известный как создатель «концентрационного лагеря» для мигрантов, объявил о намерении стать сенатором США.
I am running for the U.S. Senate from the Great State of Arizona, for one unwavering reason: to support the agenda and policies of President Donald Trump in his mission to Make America Great Again. https://t.co/ANppBdDOtp— Sheriff Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) January 9, 2018
В телефонном интервью The New York Times бывший шериф, которому в июне 2016 года исполнилось 85 лет, заявил, что возраст не помешает ему работать сенатором.
«До недавнего времени я носил пистолет и значок, так что возраст ничего не значит. У меня есть жизненный опыт и здравый смысл, которые я использовал во благо жителей Аризоны», — сказал он (англ.яз.).