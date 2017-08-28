Самый суровый шериф Америки Трамп помиловал создателя аризонского «концлагеря» для мигрантов Джо Арпайо. Недовольны даже сторонники президента

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего шерифа округа Марикопа в Аризоне Джо Арпайо. Его признали виновным в неподчинении суду; 85-летнему шерифу грозило до полугода тюрьмы. Арпайо нарушил запрет суда на задержание мигрантов только за то, что у них нет разрешения на пребывание в Штатах, при этом шериф и его помощники целенаправленно ловили только латиноамериканцев — и помещали их в тюрьму, которую он сам называл «концентрационным лагерем». Благодаря решению Трампа Арпайо останется на свободе; противники президента говорят, что миллиардер злоупотребляет полномочиями и совершает поступок, достойный импичмента. «Медуза» рассказывает, кто такой Джо Арпайо и почему Трамп решил его освободить.

Джо Арпайо создал «концентрационный лагерь» для мигрантов. Арпайо работал шерифом округа Марикопа с начала 1990-х и шесть раз переизбирался на этот пост. Он сам называл себя «самым суровым шерифом в США» и придерживался радикальных взглядов на миграцию, борясь с ней радикальными методами. Например, вскоре после избрания он распорядился построить палаточную тюрьму, которую сам называл «концентрационным лагерем» и относился к ней как к особому способу наказания.

Он же ввел в округе еще один вид наказания: изматывающую трудовую терапию с применением цепей. Еще одна известная мера наказания — розовое нижнее белье, которое заставляли носить осужденных. Арпайо говорил, что это якобы для экономии средств, потому что трусы и футболки такого цвета заключенные не воруют; также он хвастался, что именно это нововведение позволяло ему переизбираться вновь и вновь.

Шериф избирательно ловил латиноамериканцев. Именно это и стало поводом для уголовного дела против Арпайо. Как неоднократно было установлено судом, шериф и его команда целенаправленно задерживали латиноамериканцев, даже если на то не было никаких законных оснований. Он организовывал зачистки в ресторанах и других местах, где, по мнению шерифа, могли быть нелегальные мигранты, и приказывал задерживать всех, кто не смог на месте показать документы. В 2011 году суд запретил Арпайо и его подчиненным задерживать людей по расовому признаку, а потом установил, что шериф не подчинился этому требованию и продолжил заниматься тем же самым.

Арпайо в 1999 году инсценировал покушение на себя. Это случилось перед очередными выборами шерифа: Арпайо обедал в ресторане, куда зашел молодой человек с самодельной бомбой. Злоумышленник незамедлительно был задержан полицией. Судебное разбирательство длилось четыре года, и дело против юноши закрыли, когда выяснилось, что его подставили полицейские, чтобы показать, что кто-то хочет помешать шерифу делать его работу. Семья арестованного подала гражданский иск против Арпайо, но дело уладили до суда.

Шериф с самого начала поддерживал Трампа. Это неудивительно: Арпайо и Трамп практически в одних и тех же выражениях говорят о мигрантах. Арпайо связывал нелегальную миграцию с ростом преступности и эпидемических заболеваний; Трамп прямо называл мигрантов насильниками и обещал построить стену между США и Мексикой. Как и Трамп, Арпайо считал, что Барак Обама на самом деле родился за пределами Северной Америки, а потому не имеет права быть президентом — и даже проводил собственное (безуспешное) расследование. Трамп называл Арпайо настоящим патриотом и даже интересовался у своей администрации после избрания, нельзя ли как-то повлиять на дело против шерифа.

25 августа Трамп помиловал Джо Арпайо. В июле 2017 года шерифа признали виновным в неуважении к суду (за то, что тот не прекратил практику незаконного преследования латиноамериканцев); назначить наказание ему не успели. О том, что он собирается помиловать Арпайо, Трамп заявил на собрании сторонников в Финиксе 22 августа. Тогда он отметил, что не будет его помиловать «прямо сейчас», но обязательно воспользуется своим правом позднее. Трамп тогда впервые выступал публично после митинга ультраправых в Шарлотсвилле и, по всей видимости, счел, что с помилованием Арпайо стоит несколько дней повременить.

С помилованием не согласны и демократы, и республиканцы. Арпайо — единственный человек, которого Трамп помиловал за 8 месяцев в Белом доме. Против этого решения выступила вся либеральная пресса, демократы и даже многие республиканцы. В частности, с критикой помилования выступил спикер нижней палаты парламента США, один из наиболее влиятельных политиков-республиканцев Пол Райан, который формально является третьим человеком в государственной иерархии США и будет главой государства, если Трамп и Майк Пенс по каким-то причинам не смогут исполнять свои обязанности. Противники решения говорят, что Трамп этим помилованием поощряет самоуправство в полиции и одобряет незаконные методы борьбы с мигрантами.