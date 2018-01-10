Путин пообещал ускорить увеличение МРОТ до прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Ранее предполагалось, что МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 января 2019 года.