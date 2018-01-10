Путин пообещал ускорить увеличение МРОТ до прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
Ранее предполагалось, что МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 января 2019 года.
«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется — у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — подчеркнул Путин.
Закон, предусматривающий повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 января 2019 года, был подписан президентом РФ в конце декабря. По новому закону, МРОТ будет ежегодно устанавливаться как величина прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В случае снижения прожиточного минимума, МРОТ останется неизменным.
С 1 января 2018 года размер минимального размера оплаты труда установлен в 9489 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособных граждан во второй половине 2017 года составлял 11163 рубля.
В марте 2018 года в России состоятся выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на четвертый срок.