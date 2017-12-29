Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 2019 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда будет постепенно доведен до величины прожиточного минимума.
С 1 января 2018 года МРОТ будет повышен с 7800 до 9489 рублей. Это составит 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, зафиксированной во втором квартале 2017 года (11 163 рубля).
По новому закону, с 1 января 2019 года МРОТ будет ежегодно установлен как величина прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Если прожиточный минимум будет падать, то МРОТ останется неизменным.
В 2017 году прожиточный минимум в России впервые с 2015 года преодолел отметку 10 тысяч рублей. Этот показатель рассчитывается ежеквартально исходя из цен на основные потребительские товары. На основе прожиточного минимума рассчитываются пенсии, стипендии и пособия.
Трудовой кодекс с 2002 года запрещает устанавливать МРОТ ниже прожиточного минимума. С тех пор в России происходит его «поэтапное повышение».