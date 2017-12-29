Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 2019 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда будет постепенно доведен до величины прожиточного минимума.

С 1 января 2018 года МРОТ будет повышен с 7800 до 9489 рублей. Это составит 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, зафиксированной во втором квартале 2017 года (11 163 рубля).

По новому закону, с 1 января 2019 года МРОТ будет ежегодно установлен как величина прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Если прожиточный минимум будет падать, то МРОТ останется неизменным.