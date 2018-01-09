Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 400 тысяч рублей за возбуждение вражды к христианам

Фонтанка.ру
09:47, 9 января 2018
Надежный источник

Житель Санкт-Петербурга Леонард Конвишер признан виновным в возбуждении вражды к христианам (ч. 1 ст. 282 УК РФ) в публикациях в соцсети «ВКонтакте».

Такое решение, сообщает «Фонтанка», вынес Октябрьский районный суд Петербурга.

Уголовное дело в отношении Конвишера было возбуждено после того, как он разместил в паблике «АНТИ ЭНТЕО/АНТИ „БОЖЬЯ ВОЛЯ“ высказывание „Время жечь мосты“, вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди.

На рисунке, цитирует издание сообщение объединенной пресс-службы судов, также фигурировали нож, перевернутый крест, число 666 и символы, напоминающие еврейский алфавит.

Подсудимый вину признал. В качестве наказания ему предстоит выплатить государству 400 тысяч рублей.

Фонтанка.ру
Дело в отношении Леонарда Конвишера было возбуждено в июле 2017 года. В интервью „ОВД-Инфо“ Конвишер говорил, что узнал о деле лишь в августе, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой с обыском.
По данным „ОВД-Инфо“, Конвишер — создатель паблика „АНТИ ЭНТЕО/АНТИ „БОЖЬЯ ВОЛЯ“.
Движение „Божья воля“, лидером которого является Дмитрий Цорионов (Энтео), известно своими радикальными акциями. В частности, активисты этого движения устроили в августе 2015 года погром на выставке „Скульптуры, которых мы не видим“ в Москве. 20 декабря 2017 года Энтео и его соратники провели акцию у здания ФСБ на Лубянке, приуроченную к столетию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме