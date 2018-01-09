Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 400 тысяч рублей за возбуждение вражды к христианам

Житель Санкт-Петербурга Леонард Конвишер признан виновным в возбуждении вражды к христианам (ч. 1 ст. 282 УК РФ) в публикациях в соцсети «ВКонтакте».

Такое решение, сообщает «Фонтанка», вынес Октябрьский районный суд Петербурга.

Уголовное дело в отношении Конвишера было возбуждено после того, как он разместил в паблике «АНТИ ЭНТЕО/АНТИ „БОЖЬЯ ВОЛЯ“ высказывание „Время жечь мосты“, вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди.

На рисунке, цитирует издание сообщение объединенной пресс-службы судов, также фигурировали нож, перевернутый крест, число 666 и символы, напоминающие еврейский алфавит.