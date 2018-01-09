Запущенный SpaceX секретный спутник не вышел на орбиту

Reuters
05:23, 9 января 2018
Требует подтверждения

Секретный американский спутник Zuma, который 8 января запустила частная компания SpaceX, не обнаружен на заданной орбите. Об этом со ссылкой на анонимные источники в правительстве и Конгрессе сообщают Reuters и Bloomberg.

Представитель стратегического командования капитан Брук Девальт заявил, что пока им «нечего добавить в каталог спутников». При этом источники агентств утверждают, что спутник не отделился от второй ступени ракеты Falcon 9 из-за неполадки. Предполагается, что ступень вместе с Zuma упала в океан.

В самой SpaceX заявили, что пока не могут комментировать результаты запуска, но все данные указывают на нормальную работу ракеты.

Запуск Zuma
Запуск Zuma стал первым стартом SpaceX в 2018 году. После запуска первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю.
Ранее SpaceX уже запускала один разведывательный спутник и секретный летательный аппарат ВВС США.

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