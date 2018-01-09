В петербургский штаб Собчак принесли записку со словом «Убей». На стене оставили антисемитскую надпись

В штаб Ксении Собчак в Санкт-Петербурге, на стене которого утром 9 января оставили антисемитскую надпись, неизвестный мужчина принес записку со словами «Убей. Съешь. Повтори». Об этом сообщил координатор штаба Николай Артеменко.

Бумага, на которой также был записан номер телефона, лежала в пакете с книгами Виктора Пелевина и Карлоса Кастанеды, которую оставил мужчина. По словам Артеменко, он также произнес фразу «Мы всех вас вынесем» и сказал, что именно он оставил на фасаде здания надпись «Жидовка — не президент».

Сотрудники штаба вызвали полицию. На место приехали, в частности, сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э»).

О появлении на стене штаба антисемитской надписи утром 9 января также сообщил Артеменко. Надпись «быстро закрасили дворники», пишет «Фонтанка».