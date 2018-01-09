В петербургский штаб Собчак принесли записку со словом «Убей». На стене оставили антисемитскую надпись

Новая газета
17:07, 9 января 2018
Надежный источник

В штаб Ксении Собчак в Санкт-Петербурге, на стене которого утром 9 января оставили антисемитскую надпись, неизвестный мужчина принес записку со словами «Убей. Съешь. Повтори». Об этом сообщил координатор штаба Николай Артеменко.

Бумага, на которой также был записан номер телефона, лежала в пакете с книгами Виктора Пелевина и Карлоса Кастанеды, которую оставил мужчина. По словам Артеменко, он также произнес фразу «Мы всех вас вынесем» и сказал, что именно он оставил на фасаде здания надпись «Жидовка — не президент».

Сотрудники штаба вызвали полицию. На место приехали, в частности, сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э»).

О появлении на стене штаба антисемитской надписи утром 9 января также сообщил Артеменко. Надпись «быстро закрасили дворники», пишет «Фонтанка».

Пришел утром в наш Штаб на Рылеева 10, а тут...высокий уровень политической дискуссии...

Опубликовано Николаем Артеменко 8 января 2018 г.

Полиция заявила сотрудникам штаба, что не может квалифицировать деяние неизвестного мужчины как угрозу жизни и общественной безопасности, «так как он не говорил, что хочет кого-то убить».

Новая газета
Телеведущая Ксения Собчак, дочь покойного первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой, собирается баллотироваться на пост президента России. Она позиционирует себя как кандидат «против всех», одновременно выступая за объединение «демократических сил» на грядущих выборах.
Собчак выдвинула партия «Гражданская инициатива»; для участия в выборах ей необходимо собрать сто тысяч подписей. В штабе Собчак 9 января заявили, что собрали уже треть от необходимого количества.
О планах участвовать в выборах 2018 года уже заявили действующий президент РФ Владимир Путин (для него это будут четвертые выборы), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. От КПРФ будет баллотироваться глава «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. Оппозиционер Алексей Навальный, который с декабря 2016 года вел предвыборную кампанию, не был зарегистрирован из-за судимости.

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