В Королеве напали на бывшего активиста НОДа, который стал сборщиком подписей за Собчак

В подмосковном Королеве избили бывшего активиста движения Сергея Силюкова, который собирал подписи в поддержку выдвижения Ксении Собчак в президенты России.

Глава предвыборного штаба Собчак в Королеве Алексей Калитвинов рассказал «Новой газете», что на Силюкова напали, когда он обходил квартиры в своем доме. Один из жильцов «неадекватно отреагировал» на просьбу поставить подпись. По словам Собчак, Силюков попал в больницу «с ушибами, синяками и вывихами».

Силюков подтвердил, что ранее был активистом НОДа — участвовал в пикетах и «различных мероприятиях». «Потом НОД стал христианско-националистической сектой. Они стали вести антисемитскую политику. Мне пришлось по соображениям морали уйти — я еврей», — рассказал Силюков.

Телеканалу «Дождь» Силюков сообщил, что ушел из НОДа после нападения активистов движения на пикет «Солидарности» на Лермонтовской площади в Москве в августе 2016 года.

АААААААААА!!!

Избитый в Королёве сборщик подписей за Собчак Сергей Селюков оказался бывшим (?) координатором «НОД», который много раз нападал на оппозиционеров https://t.co/uzXJDq5sKL pic.twitter.com/EGv9GnNImY — Vladislav (@unkn0wnerror) January 8, 2018

Силюков рассказал «Новой газете», что после ухода из НОДа «познакомился» с другим прокремлевским движением — SERB. При этом «Дождю» он сообщил, что стал сторонником Алексея Навального. Поддержать Собчак он решил после того, как понял, что Навального не допустят до выборов президента.

Активистов SERB подозревают в нападении на Навального с зеленкой в апреле 2017 года. По словам Силюкова, он знает нападавших и готов дать показания против них.