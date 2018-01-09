В Хакасии управляющий, купивший лотерейные билеты для предприятия-банкрота, потерял половину потраченной суммы

В Хакасии конкурсный управляющий Алексей Николаюк, купивший лотерейные билеты для предприятия-банкрота, чтобы расплатиться с кредиторами, не только не заработал, но и потерял половину потраченной суммы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на официальное сообщение Николаюка.

Конкурсный управляющий в ноябре приобрел 100 билетов одной из национальных лотерей на общую сумму 10 тысяч рублей за счет предприятия-должника. Выигрышными оказались 48 билетов, пишет Николаюк. Самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий — 101 рубль, общая сумма выигрыша — 5035 рублей.

Лотерея, подчеркивается в сообщении, была беспроигрышной для предприятия- банкрота. Сумма, потраченная на приобретение билетов, удержана из вознаграждения конкурсного управляющего.

Николаюк также сообщил, что его идея приобрести лотерейные билеты для пополнения счета предприятия-банкрота вызвала недовольство прокуратуры Аскизского района Хакасии, направившей жалобу, которая пока не рассмотрена.

Кроме того, написал он, страховая компания «АрсеналЪ» «наказала» его «за выступления в прессе», повысив страховую премию с 54 тысяч до 270 тысяч рублей в год.