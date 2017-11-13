Конкурсный управляющий купил лотерейные билеты, чтобы расплатиться по долгам предприятия-банкрота в Хакасии

Конкурсный управляющий Алексей Николаюк купил лотерейные билеты, чтобы расплатиться с кредиторами обанкротившегося муниципального предприятия «Управляющая компания» в Хакасии.

Николаюк приобрел 100 билетов на общую сумму 10 тысяч рублей за счет предприятия-должника. Возможный выигрыш он планирует зачислить на его расчетный счет и распределить между кредиторами согласно очередности. Номера билетов, данные о тираже и правила розыгрыша Николаюк разместил на сайте федерального реестра сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий указал, что если кредиторы или уполномоченные органы обжалуют его решение в суде, то убытки от покупки билетов покроет страховка, а возможный выигрыш он заберет себе.

Николаюк решил попытаться расплатиться по долгам «Управляющей компании» с помощью лотереи, поскольку стоимость имущества должника не покрывает даже судебные расходы. «Проходят уже третьи торги, и цена приближается к нулю. Но с кредиторами рассчитываться надо — налоговая, энергетики, фонд соцстрахования, долги по зарплате», — рассказал Николаюк РБК.

Розыгрыш купленных им билетов пройдет 1 января 2018 года.