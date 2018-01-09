«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию BAFTA

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте премии.

В номинации Звягинцеву будут противостоять ленты «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пак Чхан-ука и «Коммивояжер» Асгхара Фархади.

В номинации «Лучший фильм» представлены «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Темные времена» Джо Райта, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Лучшим британским фильмом могут стать «Темные времена» Джо Райта, «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, «Божья земля» Фрэнсиса Ли, «Леди Макбет» Уильяма Олдройда и «Приключения Паддингтона 2» Пола Кинга.

За звание лучшего режиссера поспорят Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049»), Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Номинантами на звание лучшего актера стали Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Гари Олдман («Темные времена»), Джейми Белл («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле») и Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»). На звание лучшей актрисы претендуют Аннетт Беннинг («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Фрэнсис Макдорман («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Салли Хокинс («Форма воды») и Сирша Ронан («Леди Берд»).

В категориях лучших актеров и актрис второго плана представлены соответственно Кристофер Пламмер, Хью Грант, Сэм Рокуэлл, Уиллем Дефо, Вуди Харрельсон и Эллисон Дженни, Кристин Скотт Томас, Лори Меткаф, Лесли Мэнвилл, Октавия Спенсер.

Награду за лучший оригинальный сценарий разыграют Джордан Пили («Прочь»), Стивен Роджерс («Тоня против всех»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), а за лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвори («Зови меня своим именем»), Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина»), Мэтт Гринхалг («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Аарон Соркин («Большая игра») и Саймон Фарнаби («Приключения Паддингтона 2»).

71-я церемония вручения наград BAFTA состоится в Лондоне 18 февраля.