Квартал у посольства РФ в Вашингтоне назовут именем Бориса Немцова к годовщине его гибели

Городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова квартала около посольства РФ. Об этом сообщил российский журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

«Переименование вступит в силу к 27 февраля», — сообщил он.

Речь идет о квартале 2600 по Висконсин-авеню, между Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит. Он получит название «Борис Немцов плаза».

Решение было принято в экстренном порядке. В принятом советом документе сказано, что ранее одобренный законопроект не вступит в силу еще несколько месяцев, в то время как присвоить кварталу имя Бориса Немцова необходимо в ближайшее время.

«Символическое присвоение имени создаст в честь Бориса Немцова мемориал, который невозможно будет убрать», — сказано в документе.