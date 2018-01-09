Автор манифеста против равноправия, уволенный из Google, подал на компанию в суд

Инженер Джеймс Деймор, уволенный из Google после публикации манифеста против равноправия мужчин и женщин в IT-индустрии, подал иск к бывшим работодателям.

В исковом заявлении, направленном в суд округа Санта-Клара в Калифорнии, Деймор и другой бывший сотрудник Google Дэвид Гудман обвиняют интернет-компанию в дискриминации по цвету кожи и политическим взглядам.

Истцы утверждают, что Google не защищает от притеснений на рабочем месте белых мужчин, которые поддерживают президента США Дональда Трампа или придерживаются консервативных политических взглядов.

Подавшие иск против Google просят суд обязать компанию прекратить дискриминацию сотрудников с консервативными политическими взглядами, а также выплатить им компенсацию, размер которой не указывается.

Google распространила заявление, в котором говорится, что компания ждет возможности представить аргументы в свою защиту при рассмотрении иска Деймора в суде.