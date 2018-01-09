Автор манифеста против равноправия, уволенный из Google, подал на компанию в суд

Reuters
06:32, 9 января 2018
Надежный источник

Инженер Джеймс Деймор, уволенный из Google после публикации манифеста против равноправия мужчин и женщин в IT-индустрии, подал иск к бывшим работодателям.

В исковом заявлении, направленном в суд округа Санта-Клара в Калифорнии, Деймор и другой бывший сотрудник Google Дэвид Гудман обвиняют интернет-компанию в дискриминации по цвету кожи и политическим взглядам.

Истцы утверждают, что Google не защищает от притеснений на рабочем месте белых мужчин, которые поддерживают президента США Дональда Трампа или придерживаются консервативных политических взглядов.

Подавшие иск против Google просят суд обязать компанию прекратить дискриминацию сотрудников с консервативными политическими взглядами, а также выплатить им компенсацию, размер которой не указывается.

Google распространила заявление, в котором говорится, что компания ждет возможности представить аргументы в свою защиту при рассмотрении иска Деймора в суде.

«Деймор, Гудман и другие подобные им были подвергнуты остракизму, унижены и наказаны за свое политическое инакомыслие и за то, что имели несчастье появиться на свет белыми и/или мужчинами», — говорится в исковом заявлении (англ.яз.).

Reuters
В августе издание Gizmodo обнародовало «манифест против равноправия», который распространялся среди сотрудников Google. Автор текста, имя которого в тот момент не было известно, в частности, утверждал, что женщины менее способны к работе в IT-компаниях, чем мужчины.
Через несколько дней после публикации в Gizmodo руководство Google объявило, что автор манифеста — выпускник Гарварда Джеймс Деймор, работавший в компании с 2013 года, — уволен за нарушение корпоративной этики. Деймор в свою очередь тогда пообещал подать в суд на бывших работодателей.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме