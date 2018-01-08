Избирательный фонд Владимира Путина, который выдвигается в президенты на четвертый срок, достиг максимально возможного размера — 400 миллионов рублей. Об этом сообщается в отчете Центризбиркома по данным на 5 января. Это первый отчет, в котором фигурирует фонд Путина.

В фонде Путина указано только одно крупное пожертвование от частного лица на сумму 30 тысяч рублей. Все остальные деньги внесены «Единой Россией» и фондами поддержки регионального сотрудничества и развития из различных субъектов Федерации. Ранее РБК писало, что эти фонды ранее также поддерживали «Единую Россию».

Всего взносы в фонд Путина поступили от 23 организаций. Размер пожертвований составил от 2 до 28 миллионов рублей. Из полученных средств Путин уже потратил более 9 миллионов рублей на изготовление агитационных материалов.

Путин получил право открыть избирательный счет 28 декабря. По закону фонд не может быть больше 400 миллионов рублей (в случае второго тура можно собрать еще 100 миллионов). Фонд Путина, с учетом всех небольших пожертвований, превышает эту границу почти на 31 тысячу рублей, но у кандидата есть право вернуть любое пожертвование.