Минэкономразвития: в ответ на запрет поставок свинины Евросоюз может поднять пошлины или ограничить импорт

Интерфакс
07:27, 8 января 2018
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Требования Евросоюза о компенсации 1,4 миллиарда евро из-за запрета импорта свинины в Россию могут привести к повышению пошлин на российские товары или ограничению поставок европейских товаров. Об этом рассказал глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он объяснил, что требование 1,4 миллиарда евро не означает выплату штрафа и не приведет к расходам бюджета. Евросоюз в данном случае просит у Всемирной торговой организации (ВТО) разрешения ввести ответные меры в аналогичном объеме.

При этом Медведков заметил, что Россия уже выполнила требования ВТО в связи с поставками свинины. «Не ясно на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — заявил он. Москва намерена добиваться проверки выполнения этого решения.

7 января 2018 года стало известно, что Евросоюз требует компенсации за запрет на поставки в Россию свинины в 2013 году. Причиной тогда были названы выявленные случаи заражения африканской чумой свиней. Евросоюз оспаривает это решение с апреля 2014 года.
С августа 2014 года Россия ввела против стран Евросоюза продуктовое эмбарго, в том числе на мясо свиней.
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