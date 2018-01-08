Минэкономразвития: в ответ на запрет поставок свинины Евросоюз может поднять пошлины или ограничить импорт

Требования Евросоюза о компенсации 1,4 миллиарда евро из-за запрета импорта свинины в Россию могут привести к повышению пошлин на российские товары или ограничению поставок европейских товаров. Об этом рассказал глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он объяснил, что требование 1,4 миллиарда евро не означает выплату штрафа и не приведет к расходам бюджета. Евросоюз в данном случае просит у Всемирной торговой организации (ВТО) разрешения ввести ответные меры в аналогичном объеме.

При этом Медведков заметил, что Россия уже выполнила требования ВТО в связи с поставками свинины. «Не ясно на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — заявил он. Москва намерена добиваться проверки выполнения этого решения.