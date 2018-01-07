Евросоюз потребовал от России 1,4 миллиарда евро в год за запрет импорта свинины
Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд требование Евросоюза взыскать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за запрета импорта свинины.
Как сообщил изданию Politico источник в Европейской комиссии, для начала арбитраж должен решить, насколько правомерны требования ЕС, после чего уже рассмотреть возможность введения санкционных мер.
Указанная в иске сумма равняется общей стоимости импорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, до введения продуктовых санкций. Европейские чиновники также намерены каждый год увеличивать размер взысканий на 15 процентов.
Россия ввела запрет на импорт свинины из ЕС в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в Польше и Литве. Спустя несколько месяцев свинина была включена в список запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в рамках продовольственного эмбарго, принятого в ответ на санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма к России.