Английский футбольный тренер признался в шести эпизодах домогательств к детям. Его обвиняют в 55

В Ливерпуле начался суд над футбольным тренером Барри Беннеллом, которого подозревают в десятках домогательств к несовершеннолетним. На первом заседании 63-летний тренер признался в шести эпизодах.

Всего Беннелла обвиняют в 42 случаях сексуальных домогательств, 11 случаях склонения несовершеннолетних к сексу и двух попытках склонения к сексу. Детали эпизодов, по которым Беннелл признал вину, не раскрываются.

Обвинения против Беннелла относятся к его работе в клубе «Кру Александра» в 1979-1991 годах. Жертвами были мальчики в возрасте от 8 до 15 лет.