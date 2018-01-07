Бывшего президента Ирана арестовали за поддержку уличных протестов

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад арестован за поддержку и подстрекательство уличных протестов, возникших в стране накануне Нового года. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на арабскую газету «Аль-Кудс аль-Араби», издающуюся в Лондоне.

По данным «надежных источников» газеты в Тегеране, 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинеджад заявил, что «некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества». Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

Эти заявления привели к задержанию Ахмадинеджада властями, которые намерены держать бывшего президента под домашним арестом.