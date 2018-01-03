В Иране после нескольких дней протестов оппозиции прошли демонстрации в поддержку властей
В Иране 3 января прошли демонстрации в поддержку действующих властей, сообщили государственные СМИ страны. Выступления прошли как минимум в 10 городах.
Участники акций несли флаги Ирана и фотографии руководства страны. Как отмечает CNN, демонстрации прошли утром, тогда как оппозиционеры обычно протестуют по вечерам и ночью.
Huge pro-government rallies in Iran as protests die down https://t.co/CMj4TjCD9Y pic.twitter.com/42g9wCRvkQ— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 3, 2018
Выступления прогосударственных сил прошли на следующий день после заявления аятоллы Хаменеи, который заявил, что оппозиционные акции устраивают враги Ирана из-за рубежа.
В конце декабря в Иране начались массовые протесты. Сначала люди выступали против повышения цен, потом появились политические требования — в том числе об отставке президента. В результате столкновений с полицией и силами безопасности погибли не менее 21 человека.