В Иране после нескольких дней протестов оппозиции прошли демонстрации в поддержку властей

Meduza
10:51, 3 января 2018

В Иране 3 января прошли демонстрации в поддержку действующих властей, сообщили государственные СМИ страны. Выступления прошли как минимум в 10 городах.

Участники акций несли флаги Ирана и фотографии руководства страны. Как отмечает CNN, демонстрации прошли утром, тогда как оппозиционеры обычно протестуют по вечерам и ночью.

Выступления прогосударственных сил прошли на следующий день после заявления аятоллы Хаменеи, который заявил, что оппозиционные акции устраивают враги Ирана из-за рубежа.

В конце декабря в Иране начались массовые протесты. Сначала люди выступали против повышения цен, потом появились политические требования — в том числе об отставке президента. В результате столкновений с полицией и силами безопасности погибли не менее 21 человека.

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