Трамп попросил 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой

The Washington Post
09:50, 6 января 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп направил конгрессменам предложение выделить 18 миллиардов долларов из бюджета на начало строительства стены на границе с Мексикой. Согласно предложению Белого дома, эти деньги нужны на строительство 500 километров стены и на укрепление 650 километров уже существующих барьеров.

Ранее стоимость строительства укреплений на границе с Мексикой официально не называлась. Согласно плану администрации Трампа, строительство целиком будет завершено в 2027 году.

В Палате представителей и в Сенате большинство принадлежит республиканцам, которые во многом поддерживают политику Дональда Трампа. Когда именно будет обсуждаться вопрос о выделении средств на строительство стены, не сообщается.

Конгрессмены-демократы раскритиковали 18-миллиардный план, о котором первой сообщила The Wall Street Journal. Он был опубликован в разгар переговоров о бюджете, которые, в случае срыва, угрожают правительству приостановкой работы (англ. яз.).

The Washington Post
Строительство укрепленной стены на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Политик утверждал, что заставит Мексику заплатить за стену, но уже после его избрания стало понятно, что на строительные работы потребуются бюджетные средства.
Трамп считает, что пограничные укрепления на границе с Мексикой недостаточно эффективны и приводят к усилению потока беженцев из Латинской Америки.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме