Трамп попросил 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп направил конгрессменам предложение выделить 18 миллиардов долларов из бюджета на начало строительства стены на границе с Мексикой. Согласно предложению Белого дома, эти деньги нужны на строительство 500 километров стены и на укрепление 650 километров уже существующих барьеров.

Ранее стоимость строительства укреплений на границе с Мексикой официально не называлась. Согласно плану администрации Трампа, строительство целиком будет завершено в 2027 году.

В Палате представителей и в Сенате большинство принадлежит республиканцам, которые во многом поддерживают политику Дональда Трампа. Когда именно будет обсуждаться вопрос о выделении средств на строительство стены, не сообщается.