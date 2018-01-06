Трамп попросил 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп направил конгрессменам предложение выделить 18 миллиардов долларов из бюджета на начало строительства стены на границе с Мексикой. Согласно предложению Белого дома, эти деньги нужны на строительство 500 километров стены и на укрепление 650 километров уже существующих барьеров.
Ранее стоимость строительства укреплений на границе с Мексикой официально не называлась. Согласно плану администрации Трампа, строительство целиком будет завершено в 2027 году.
В Палате представителей и в Сенате большинство принадлежит республиканцам, которые во многом поддерживают политику Дональда Трампа. Когда именно будет обсуждаться вопрос о выделении средств на строительство стены, не сообщается.
Конгрессмены-демократы раскритиковали 18-миллиардный план, о котором первой сообщила The Wall Street Journal. Он был опубликован в разгар переговоров о бюджете, которые, в случае срыва, угрожают правительству приостановкой работы (англ. яз.).