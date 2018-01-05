Украденную в Копенгагене бутылку водки за миллион евро нашли пустой

Полиция Копенгагена обнаружила бутылку водки стоимостью более миллиона евро, украденную ранее из местного бара.

Как сообщает The Local, бутылку нашел рабочий на строительной площадке на окраине столицы Дании, после чего передал ее полицейским.

Сама бутылка не пострадала, однако ее содержимое исчезло.

Владелец заведения, откуда была украдена бутылка, Брайан Ингберг заявил, что очень рад возвращению украденной вещи. «Самое ценное в ней — это бутылка. В России мы сможем снова наполнить ее водкой», — добавил он.

Бутылка водки Russo Baltique была похищена 2 января двумя неизвестными из бара Café 33. Ингберг оценивал пропажу в 1,1 миллиона евро. Бутылка, выпущенная в 2015 году латвийским производителем автомобилей Dartz, была помещена в корпус из золота и серебра и украшена бриллиантами.