В Копенгагене из бара украли бутылку водки за миллион евро

Из бара Café 33 в Копенгагене украли бутылку водки RussoBaltique, которую владелец заведения оценил в 1,1 миллиона евро. Больше из бара ничего не пропало.

В ограблении бара участвовали два человека. Они попали на видеозапись, сделанную камерой наблюдения.

Похищенная бутылка водки выпущена в 2015 году латвийским производителем автомобилей Dartz. Бутылка водки из пуленепробиваемого стекла помещена в корпус из золота, сделанный из монет, отчеканенных в начале XX века. Орел на крышке украшен бриллиантами.

HJÆLP ...har for første gang brug for hjælp ...Nogen har i nat været inde “med nøgle” og stjæle min vodka russo Baltique... Опубликовано Vodkasamling / Vodkacollection 2 января 2018 г.

На сайте Dartz говорится, что такая бутылка водки стоит 725 тысяч евро.

Многие издания назвали похищенную бутылку самой дорогой водкой в мире. Тем не менее, есть водка, которая продается еще дороже. Она называется Billionaire Vodka и стоит почти четыре миллиона долларов.