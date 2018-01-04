Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт

Жюри международного кинофестиваля в Каннах в 2018 году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Президент Каннского фестиваля Пьер Лекюр и главный представитель фестиваля Тьерри Фремо в совместном заявлении отметили выдающийся талант Бланшетт и выразили уверенность в том, что она будет «преданным председателем жюри и увлеченным зрителем».