Минфин удалил данные о зарплатах российских министров

С сайта министерства финансов РФ пропали данные о зарплатах российских министров в 2016 году, опубликованные в декабре.

Как сообщает РБК, данные были удалены уже 28 декабря — на следующий день после того, как издание заметило их публикацию.

По какой причине информация была удалена, РБК выяснить не удалось.