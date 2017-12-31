Минфин удалил данные о зарплатах российских министров
С сайта министерства финансов РФ пропали данные о зарплатах российских министров в 2016 году, опубликованные в декабре.
Как сообщает РБК, данные были удалены уже 28 декабря — на следующий день после того, как издание заметило их публикацию.
По какой причине информация была удалена, РБК выяснить не удалось.
В приемной ответственного представителя Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.
Сведения о зарплатах министров, не публиковавшиеся ранее, появились на сайте Минфина в разделе «Открытые данные». Как пишет РБК, по каждому из министерств, кроме МВД и Минобороны, были раскрыты среднемесячные зарплаты «работников, замещающих государственные должности» — то есть министров.
Самая большая зарплата оказалась у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 миллиона в месяц. Для сравнения, у министра образования Ольги Васильевой зарплата оказалась 496,5 тысячи рублей, а у министра здравоохранения Вероники Скворцовой — 507 тысяч.