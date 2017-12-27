Зарплата министра финансов России оказалась втрое больше, чем у министров образования и здравоохранения

Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах министров российского правительства. Самую большую зарплату в 2016 году получал министр финансов Антон Силуанов — 1,73 миллиона рублей в месяц . У министров образования и здравоохранения зарплаты втрое меньше — Ольга Васильева получала 496,5 тысячи рублей в месяц, а Вероника Скворцова — 507 тысяч .

Зарплаты некоторых других членов правительства:

министр экономического развития — 1,27 миллиона рублей;

министр энергетики — 1,16 миллиона рублей;

глава МЧС — 954 тысячи рублей;

министр промышленности и торговли — 921 тысяча рублей;

министр культуры — 467 тысяч рублей.

В эти суммы включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Помимо фиксированного оклада, министры получают денежные поощрения, которые устанавливает президент России.

Информации о зарплатах министра обороны и министра внутренних дел, руководителей ФСБ и Службы внешней разведки, а также премьер-министра в опубликованной таблице нет. По данным РБК, зарплата Дмитрия Медведева — 513 тысяч рублей в месяц.