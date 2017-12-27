Зарплата министра финансов России оказалась втрое больше, чем у министров образования и здравоохранения

РБК
10:49, 27 декабря 2017
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Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах министров российского правительства. Самую большую зарплату в 2016 году получал министр финансов Антон Силуанов — 1,73 миллиона рублей в месяц. У министров образования и здравоохранения зарплаты втрое меньше — Ольга Васильева получала 496,5 тысячи рублей в месяц, а Вероника Скворцова — 507 тысяч.

Зарплаты некоторых других членов правительства:

  • министр экономического развития — 1,27 миллиона рублей;
  • министр энергетики — 1,16 миллиона рублей;
  • глава МЧС — 954 тысячи рублей;
  • министр промышленности и торговли — 921 тысяча рублей;
  • министр культуры — 467 тысяч рублей.

В эти суммы включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Помимо фиксированного оклада, министры получают денежные поощрения, которые устанавливает президент России.

Информации о зарплатах министра обороны и министра внутренних дел, руководителей ФСБ и Службы внешней разведки, а также премьер-министра в опубликованной таблице нет. По данным РБК, зарплата Дмитрия Медведева — 513 тысяч рублей в месяц.

Среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тысячи рублей. К ним относятся председатель правительства и его заместители (сейчас это всего десять человек) <…> Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тысяч рублей.

РБК
Министры правительства России ежегодно публикуют декларации о доходах. Сумма зарплат в них не указывается.
Судя по декларациям за 2016 год, самым богатым членом правительства является министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — он указал доход в 582 миллиона рублей. Антон Силуанов задекларировал 95 миллионов рублей, Дмитрий Медведев — 8,6 миллиона рублей.

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