Зарплата министра финансов России оказалась втрое больше, чем у министров образования и здравоохранения
Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах министров российского правительства. Самую большую зарплату в 2016 году получал министр финансов Антон Силуанов — 1,73 миллиона рублей в месяц. У министров образования и здравоохранения зарплаты втрое меньше — Ольга Васильева получала 496,5 тысячи рублей в месяц, а Вероника Скворцова — 507 тысяч.
Зарплаты некоторых других членов правительства:
- министр экономического развития — 1,27 миллиона рублей;
- министр энергетики — 1,16 миллиона рублей;
- глава МЧС — 954 тысячи рублей;
- министр промышленности и торговли — 921 тысяча рублей;
- министр культуры — 467 тысяч рублей.
В эти суммы включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Помимо фиксированного оклада, министры получают денежные поощрения, которые устанавливает президент России.
Информации о зарплатах министра обороны и министра внутренних дел, руководителей ФСБ и Службы внешней разведки, а также премьер-министра в опубликованной таблице нет. По данным РБК, зарплата Дмитрия Медведева — 513 тысяч рублей в месяц.
Среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тысячи рублей. К ним относятся председатель правительства и его заместители (сейчас это всего десять человек) <…> Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тысяч рублей.