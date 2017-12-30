Верховный суд поддержал отказ ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

Meduza
11:35, 30 декабря 2017
Надежный источник

Верховный суд отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального, поданный из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом в твиттере сообщил юрист Навального Иван Жданов.

Представители Навального (его самого на заседании не было) назвали недопуск к выборам незаконным. Они заявили, что Конституция запрещает избираться на пост президента только недееспособным гражданам и тем, кто находится в местах лишения свободы.

Представители Центризбиркома в суде утверждали, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, поскольку преступление, за которое он осужден (организация хищения в особо крупном размере), относится к категории тяжких, а судимость не погашена.

«Верховный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований», — цитирует судью «Медиазона».

Адвокат Навального заявил, что обжалует в ЕСПЧ решение о недопуске оппозиционера на выборы, сообщает «Интерфакс».

25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказалась допустить Навального на президентские выборы из-за его судимости. В феврале 2017 года Навальный повторно был признан виновным в организации хищения имущества «Кировлеса» и получил пять лет условно. Первый приговор по «Кировлесу», вынесенный в 2013 году, был отменен после решения Европейского суда по правам человека.
После отказа Центризбиркома Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы и анонсировал акции протеста в поддержку бойкота. Сторонники оппозиционера уже начали подавать предварительные заявки на проведение таких акций — они запланированы на 28 января в более чем 90 городах страны.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В них собираются принять участие, в частности, действующий президент Владимир Путин, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин (от КПРФ), основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме