Верховный суд поддержал отказ ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

Верховный суд отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального, поданный из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом в твиттере сообщил юрист Навального Иван Жданов.

Представители Навального (его самого на заседании не было) назвали недопуск к выборам незаконным. Они заявили, что Конституция запрещает избираться на пост президента только недееспособным гражданам и тем, кто находится в местах лишения свободы.

Представители Центризбиркома в суде утверждали, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, поскольку преступление, за которое он осужден (организация хищения в особо крупном размере), относится к категории тяжких, а судимость не погашена.

«Верховный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований», — цитирует судью «Медиазона».

Адвокат Навального заявил, что обжалует в ЕСПЧ решение о недопуске оппозиционера на выборы, сообщает «Интерфакс».