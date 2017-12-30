«Единая Россия» удалила видео про девочку, попросившую Деда Мороза сделать Путина президентом в 2018 году

Партия «Единая Россия» удалила со своего канала на ютьюбе ролик, в котором девочка показывает на выступающего по телевизору Владимира Путина и просит Деда Мороза сделать его президентом России. Об этом сообщает РБК.

Видео было опубликовано в аккаунте «Единой России» 28 декабря. По сюжету девочка и Дед Мороз сидят перед телевизором, на экране Владимир Путин объявляет о решении участвовать в президентских выборах в 2018 году. «А можешь сделать так, чтобы он стал президентом? Ведь в городе у нас так хорошо стало», — говорит девочка. «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?» — отвечает Дед Мороз.

Пока оппозиция цинично использует детей в политических целях, Единая Россия помогает им раскрыть свою собственную гражданскую позицию. У ролика ударная концовка, обязательно досмотрите до конца! pic.twitter.com/Ty2VK3c8lK — Znak.com (@znak_com) December 29, 2017

В пресс-службе «Единой России» заявили, что ролик был удален «в интересах чистоты избирательной кампании», хотя партия не видела в нем нарушений. «Нам посоветовали это сделать коллеги из Центризбиркома, поскольку допускали его неверное толкование и публичные спекуляции на этой почве. И они, конечно же, случились», — сказано в заявлении «Единой России», поступившем в РБК.

Разъяснение ЦИК о том, что «ролик не является агитационным, но может трактоваться по-разному, было получено вечером 29 декабря», сообщил РБК источник в партии.

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Борисов заявил, что ролик будет изменен. По его словам, через некоторое время его опубликуют снова, но «какие-то вещи там будут более конкретными и понятными».