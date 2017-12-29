Организатор митинга в Калининграде отсудил 500 рублей у университета за ложные обвинения в даче взятки

Олег Алексеев
10:10, 29 декабря 2017
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Организатор антикоррупционного митинга в Калининграде Олег Алексеев выиграл суд у Балтийского федерального университета (БФУ), руководство которого обвиняло его в даче взятки преподавателю физкультуры.

Алексееву присудили 500 рублей компенсации морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Университет обязали опровергнуть в соцсетях утверждения о том, что Алексеев пытался дать взятку.

Решение все равно обжалую, потому что простор для этого огромный: можно смело добиваться опровержения не только в соцсетях, но и в СМИ, которым БФУ давали комментарии.

Олег Алексеев
Олег Алексеев, активист калининградского штаба Алексея Навального, после митинга 12 июня был отчислен из Балтийского федерального университета. Руководство вуза мотивировало такое решение его академической неуспеваемостью, а также тем, что студент якобы нарушал правила внутреннего распорядка и пытался за взятку получить «часы по физкультуре».
Алексеев оспаривал приказ об отчислении в суде, но его жалоба не была удовлетворена.
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