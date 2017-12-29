Организатор митинга в Калининграде отсудил 500 рублей у университета за ложные обвинения в даче взятки
Организатор антикоррупционного митинга в Калининграде Олег Алексеев выиграл суд у Балтийского федерального университета (БФУ), руководство которого обвиняло его в даче взятки преподавателю физкультуры.
Алексееву присудили 500 рублей компенсации морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Университет обязали опровергнуть в соцсетях утверждения о том, что Алексеев пытался дать взятку.
Решение все равно обжалую, потому что простор для этого огромный: можно смело добиваться опровержения не только в соцсетях, но и в СМИ, которым БФУ давали комментарии.
Олег Алексеев, активист калининградского штаба Алексея Навального, после митинга 12 июня был отчислен из Балтийского федерального университета. Руководство вуза мотивировало такое решение его академической неуспеваемостью, а также тем, что студент якобы нарушал правила внутреннего распорядка и пытался за взятку получить «часы по физкультуре».
Алексеев оспаривал приказ об отчислении в суде, но его жалоба не была удовлетворена.