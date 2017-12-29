Организатор митинга в Калининграде отсудил 500 рублей у университета за ложные обвинения в даче взятки

Организатор антикоррупционного митинга в Калининграде Олег Алексеев выиграл суд у Балтийского федерального университета (БФУ), руководство которого обвиняло его в даче взятки преподавателю физкультуры.

Алексееву присудили 500 рублей компенсации морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Университет обязали опровергнуть в соцсетях утверждения о том, что Алексеев пытался дать взятку.