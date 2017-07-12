Отчисление организатора митинга в Калининграде объяснили неуспеваемостью и попыткой дать взятку

Олег Алексеев, организовавший митинг против коррупции 12 июня в Калининграде, был отчислен из Балтийского федерального университета имени Канта за неуспеваемость и попытку дать взятку, объявила пресс-служба вуза.

«Данный студент уже отчислялся из университета за неуспеваемость весной 2016 года, задолго до начала своей политической активности, и был восстановлен в сентябре того же года. К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а затем попытался дать взятку, чтобы „купить“ недостающие часы по одному из предметов», — говорится в заявлении пресс-службы университета.

К заявлению, опубликованному в фейсбуке университета, приложены скриншоты переписки Алексеева, из которых следует, что в в декабре 2016 года он ​​заплатил 1200 рублей, чтобы получить зачет по физкультуре, пропустив 21 занятие. Также вуз опубликовал копии объяснительной записки студента.

Алексеев факт перечисления денег за закрытие прогулов признал, но отказался считать это взяткой. «Взятка дается должностному лицу, там не было никаких должностных лиц, был фейк в интернете, который ставил отработанные часы по физкультуре», — сказал Алексеев РБК. Он также отметил, что уже получил выговор за этот проступок и по правилам учебного распорядка наказывать за такое повторно нельзя.