Отчисление организатора митинга в Калининграде объяснили неуспеваемостью и попыткой дать взятку

Балтийский федеральный университет им. Канта
12:06, 12 июля 2017
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Олег Алексеев, организовавший митинг против коррупции 12 июня в Калининграде, был отчислен из Балтийского федерального университета имени Канта за неуспеваемость и попытку дать взятку, объявила пресс-служба вуза.

«Данный студент уже отчислялся из университета за неуспеваемость весной 2016 года, задолго до начала своей политической активности, и был восстановлен в сентябре того же года. К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а затем попытался дать взятку, чтобы „купить“ недостающие часы по одному из предметов», — говорится в заявлении пресс-службы университета.

К заявлению, опубликованному в фейсбуке университета, приложены скриншоты переписки Алексеева, из которых следует, что в в декабре 2016 года он ​​заплатил 1200 рублей, чтобы получить зачет по физкультуре, пропустив 21 занятие. Также вуз опубликовал копии объяснительной записки студента.

Алексеев факт перечисления денег за закрытие прогулов признал, но отказался считать это взяткой. «Взятка дается должностному лицу, там не было никаких должностных лиц, был фейк в интернете, который ставил отработанные часы по физкультуре», — сказал Алексеев РБК. Он также отметил, что уже получил выговор за этот проступок и по правилам учебного распорядка наказывать за такое повторно нельзя.

Об отчислении Олега Алексеева из Балтийского федерального университета имени Канта стало известно 11 июля. В приказе, копию которого получило РБК, говорилось, что Алексеев отчислен «в связи с противоправным поведением», которое выражалось в «неуважение к закону и суду в публичном пространстве». Алексеев заявил, что считает отчисление незаконным и будет его оспаривать.
Алексеев связал свое отчисление с публикацией им в соцсетях рассказа об организации антикоррупционного митинга 12 июня. Он, в частности, написал, что 10 июня профессор вуза Олег Заячковский провел с ним беседу, в ходе которой настоятельно советовал перенести митинг из центра на окраину города и пообещал «сделать выводы о его учебе».
12 июня в разных городах России, в том числе в Калининграде, прошли акции протеста против коррупции, объявленные после расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

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