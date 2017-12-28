YouTube разблокировал ролик Навального с призывом к участию в митинге. Из тегов исчезли Путин и Памфилова

YouTube разблокировал видео Алексея Навального, в котором он призывает участвовать в массовой акции 28 января. Из тегов ролика исчезли фамилии президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также слова «выборы», «бойкот» и «митинг».

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которая занимается выпуском видео, подтвердила, что она убрала из тегов Путина и Памфилову.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в ответ на вопрос журналиста «Медузы» сказала: «Это поразительная история, потому что теги у нас всегда бывают примерно одни и те же, и раньше ничего такого не происходило».