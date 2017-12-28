YouTube разблокировал ролик Навального с призывом к участию в митинге. Из тегов исчезли Путин и Памфилова
YouTube разблокировал видео Алексея Навального, в котором он призывает участвовать в массовой акции 28 января. Из тегов ролика исчезли фамилии президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также слова «выборы», «бойкот» и «митинг».
Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которая занимается выпуском видео, подтвердила, что она убрала из тегов Путина и Памфилову.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в ответ на вопрос журналиста «Медузы» сказала: «Это поразительная история, потому что теги у нас всегда бывают примерно одни и те же, и раньше ничего такого не происходило».
Ролик Алексея Навального был опубликован на ютьюбе 27 декабря. Его заблокировали примерно через полдня после публикации. По словам Навального, YouTube объяснил блокировку тем, что у видео были «неправомерные хэштеги».
28 января Навальный собирается провести в десятках городов России митинги с призывом к бойкоту президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года. Он решил устроить «забастовку избирателей» после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты.