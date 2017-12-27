Сторонники Навального начали подавать заявки на акцию в поддержку «забастовки избирателей»

Сторонники Алексея Навального начали подавать предварительные заявки на проведение акций в поддержку бойкота выборов президента России. Навальный сообщил, что акции запланированы на 28 января. Их будут готовить в более чем 90 городах страны.

Идти на выборы сейчас — это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов. Больше в этом нет ни малейшего смысла.

Алексей Навальный объявил о намерении устроить «забастовку избирателей» после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты России. По словам Навального, его сторонники будут агитировать за бойкот выборов и следить за явкой на избирательных участках в день голосования — чтобы помешать подтасовкам.

ЦИК отказал Навальному в регистрации на основании его судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию, утверждает, что у него есть право баллотироваться в президенты. Выдвижение Навального поддержали группы избирателей в 20 городах России. С сентября 2017 года Навальный проводил предвыборную кампанию, регулярно устраивая митинги в регионах.