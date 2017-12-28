В Турции арестовали организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов
В Турции арестован один из организаторов выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника», на которой был убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщает англоязычное издание Daily Sabah.
Арестованного зовут Мустафа Тимур Озкан. Следствие считает его соучастником преступления, следует из сообщения.
Тимур Озкан — автор книги про путешествия по России, которая, как и выставка, называется «От Калининграда от Камчатки». Он упоминался в СМИ как организатор выставки после убийства Карлова и давал комментарии СМИ (например, «Спутнику»). В январе «Российская газета» писала о его задержании; был ли он после этого освобожден, неизвестно.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на фотовыставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Его убил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ, который был убит полицией на месте преступления.
Алтынташ в момент убийства выкрикнул несколько фраз о боевых действиях в сирийском Алеппо, в которых в конце 2016 года участвовала Россия. Власти Турции утверждают, что преступление было организовано сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которого также называют идеологом неудачной попытки переворота, предпринятой в том же году.
По делу об убийстве Андрея Карлова были арестованы несколько сотрудников полиции, 33-летняя россиянка по имени Екатерина Б., а также, как стало известно в ноябре, глава турецкой продюсерской компании.