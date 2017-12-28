В Турции арестовали организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов

В Турции арестован один из организаторов выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника», на которой был убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщает англоязычное издание Daily Sabah.

Арестованного зовут Мустафа Тимур Озкан. Следствие считает его соучастником преступления, следует из сообщения.

Тимур Озкан — автор книги про путешествия по России, которая, как и выставка, называется «От Калининграда от Камчатки». Он упоминался в СМИ как организатор выставки после убийства Карлова и давал комментарии СМИ (например, «Спутнику»). В январе «Российская газета» писала о его задержании; был ли он после этого освобожден, неизвестно.