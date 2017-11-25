По делу об убийстве российского посла в Турции задержан глава продюсерской компании

Hurriyet
11:56, 25 ноября 2017
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В Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года задержан глава продюсерской компании Guru Medya Хайреддин Айдынбаш. В чем именно его обвиняют власти, неизвестно — по неофициальным данным, он был допрошен в середине ноября и тогда же помещен под арест.

«Медиазона» нашла фейсбук Айдынбаша. Последняя публикация в нем была сделана 28 августа. Из записей Айдынбаша видно, что он много путешествовал по странам СНГ (в том числе бывал в Москве) и встречался с официальными лицами. После убийства Андрея Карлова он написал: «Пусть земля вам будет пухом, Андрей Геннадиевич!».

Про Guru Medya известно, что эта компания издает журналы Gündem Avrasya и Gündem Rusya («Повестка Евразии» и «Повестка России» соответственно).

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. В него несколько раз выстрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Полиция застрелила убийцу на месте преступления. В марте 2017 года по делу была арестована 33-летняя россиянка Екатерина Б. Ее арест произошел после того, как полиция изучила переписку Мевлюта Алтынташа.
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