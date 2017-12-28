Саратовская прокуратура потребовала признать общество больных диабетом иностранным агентом

Новая газета
06:03, 28 декабря 2017
Надежный источник

В Саратове подано заявление в суд о признании региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, иностранным агентом. Об этом рассказала член правления организации Екатерина Рогаткина.

Как сообщается на сайте Фрунзенского суда, против организации и против Рогаткиной лично составлены протоколы по части 1 статьи 19.34 КоАП (работа организации, которая является иностранным агентом, без регистрации в соответствующем реестре). Обществу грозит штраф до полумиллиона рублей, Рогаткиной — до 300 тысяч. Первое заседание суда назначено на 15 января 2018 года.

Сама Рогаткина рассказала, что узнала о проверке только из постановления о возбуждении административного дела. Поводом для этого стала жалоба студента второго курса Саратовского государственного медуниверситета Никиты Смирнова. «Новой газете» тот заявил, что «в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний, уже не припомню, каких».

В экспертном заключении по поводу организации сказано, что она за три года получила более 645 тысяч рублей от филиалов иностранных фармацевтических компаний на проведение конференций, выставок и спортивных соревнований для больных диабетом.

«Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, передает информацию зарубежным партнерам о так называемых „болевых точках“ региона, особенно в сфере оказания медицинской помощи населению, которая может использоваться для инспирирования протестных настроений в обществе», — сказано в заключении доктора исторических наук Ивана Коновалова. Он ранее уже давал заключения по организациям, которые после признания иностранными агентами вынуждены были закрыться.

Прокуратура отказалась комментировать свое постановление о правонарушении до решения суда.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года. По нему иностранным агентом можно объявить любую некоммерческую организацию, которая получает деньги из-за рубежа и при этом занимается политической деятельностью. Сейчас в реестре Минюста 85 иностранных агентов.
В реестр иностранных агентов включают в том числе правозащитные организации, такие как «Мемориал», «Общественный вердикт», «Голос» или «Агора» (ликвидирована Минюстом). В декабре 2017 года иностранными агентами объявили протестующих дальнобойщиков.
С ноября 2017 года иностранными агентами могут быть признаны зарубежные СМИ, которые существуют на иностранные деньги.

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